Сегодня в Париже прошел саммит "Нормандской четверки", который в Киеве приближали как могли.

Для Владимира Зеленского эта затея и раньше отдавала шапкозакидательством - слишком много вопросов предполагалось на ней решить. И сегодняшний день лишь подтвердил, что нахрапом "взять Москву" не удалось.

Непонятно, правда, на чем были основаны гипотезы, что Россия согласится отбросить Минские соглашения и отдать Зеленскому то, что не отдавала Порошенко. То есть - границу, армии "республик" и прочие свои активы на Донбассе. Но факт остается фактом - стороны не решили ни одного концептуального вопроса. Такого, который поменял бы расклады на Донбассе.

Достигли следующего: обмена пленными до конца года и разведения войск на трех новых участках до марта. А из политической части договорились внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе (да и то это выглядит опцией консультативной).

И через четыре месяца решили встретиться снова. Вот, собственно, и все, что записано в итоговом коммюнике. Ничего такого, чего стороны не могли бы обсудить в рамках менее пафосного Минска. То же разведение войск логично было обсуждать в Нормандии для всей линии фронта, а не для трех относительно тихих участков вблизи Золотого и Петровского (такой "размах" был больше присущ эпохе Порошенко).

Правда, есть и важные символические вещи, которые записаны в коммюнике. Это приверженность к Минским соглашениям, без всяких изъятий или редактур. Сколько бы Зеленский на словах не критиковал эти договоренности, но позиция Парижа и Берлина в этом смысле оказалась ближе к Москве.

Самым слабым местом стала декларация о полном прекращении огня до конца 2019 года - благодаря усилению миссии ОБСЕ. Это по сути означает продолжение беспорядочных обстрелов, которые, может, и станут немного меньше, но вряд ли упадут до нуля. Гарантировать отсутствие огня мог бы только тотальный развод войск, а о нем договориться не смогли.

И нельзя сказать, что такой результат не был предсказуем заранее. Ведь позиции сторон были в общем-то диаметрально противоположны. Хотя было и поле для компромисса. Но, вероятно, оно схлопнулось под влиянием каких-то сил - от внутренней "партии войны" до внешней.

В итоге то, чего не удалось решить, перевешивает скромные достижения сегодняшнего саммита:

1. Согласовать порядок проведения выборов и передачи контроля над границей.

2. Согласовать видение особого статуса как такового.

3. Согласовать разведение войск по всей линии фронта.

Три последних пункта в переводе на простой язык означает - война продолжится, так как не будет политического урегулирования, а армии по-прежнему будут стоять (и стрелять) друг напротив друга.

Удивительно, но резолюция нынешнего саммита сильно напоминает решения предыдущего - осенью 2016 года.

Тогда тоже договорились договариваться. Дали срок 2 месяца на подготовку "дорожной карты", но так ничего и не произошло. А сами "четверки" прекратили собираться ввиду бессмысленности.

Тоже, вполне вероятно, учитывая разницу в подходах, будет и сейчас.

Отдельный вопрос по газу. Из того, что сказал Зеленский и топ-менеджеры НАК можно сделать вывод, что переговоры идут очень туго. И договорённостей конкретных пока нет. То есть риск по транзиту с 1 января по прежнему остаётся (хотя шансы на компромисс здесь все-таки выше, чем по Донбассу - вопрос денежный и его решать нужно быстро).

Конечно, всегда можно все списать на наличие некоего "хитрого плана Зеленского", что, мол, он просто не хочет раскрывать карты. А на самом деле уже обо всем договорились.

Но, похоже, весь хитрый план пока заключается в том, чтоб националисты ушли из под окон на Банковой. Именно для них было выступление Зе и сливы от Авакова.

Для них, а не для 73% избирателей, которые к окнам президента с палатками не выходят. А сидят дома и ждут, пока Зе начнёт выполнять обещанное.

Ну а по националистам - да. План сработал. Они уходят. Пока уходят.

А война продолжается.