Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже рассказала о том, что президент России Владимир Путин пообещал ей оказывать содействие следствию при убийстве в Берлине чеченского боевика.

После этого слово взял президент РФ Владимир Путин и заявил, что убитый был причастен к убийству 98 человек. Он предположил, что это бандитские разборки.

"Вы сказали об убийстве грузина. Это не просто человек, он принимал участие в боевых действиях. Этот человек находился у нас в розыске. Это жесткий и кровавый человек. Он убил 98 человек в ходе одной акции. В ходе предварительных решений некорректно высылать дипломатов. Вы выслали высших дипломатов - мы вышлем ваших. Ничего хорошего нет. Кризиса нет. Кстати говоря, было бы хорошо, чтобы мы сотрудничали не только при таких трагических обстоятельствах. Мы поднимали ранее вопрос о его выдаче, но не нашли взаимопонимания", - сказал хозяин Кремля.

Сегодня в Париже прошла встреча нормандской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следила за всеми событиями, которые происходили в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.