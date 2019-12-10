Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи нормандской четверки в Париже рассказали о том, почему у них разные мнения относительно того, когда передавать Украине контроль над границей на Донбассе.

Журналист задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину: "Почему вы так против, чтобы Украина контролировал свою границу на время проведения выборов? Почему так сложно поменять этот пункт, если это такой камень преткновения?".

На него прежде Путина ответил президент Украины Владимир Зеленский.

"Отвечу вам как русскоязычный президент. У нас люди с хорошим образованием, могут говорить на разных языках. И на английском у нас неплохо говорят. Что касается условий будущих: нет условий для следующей встречей. Настроение больше положительное. Поэтому через четыре месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию. Никакого домашнего задания не существует. У нас с президентом России абсолютно разный взгляд на вопросы контроля границы. Он говорит, что Порошенко подписывал, что передача границы после выборов. Я поднимал вопрос, чтобы до выборов. Пока у нас разный взгляд. Неслучайно мы говорим о встрече через несколько месяцев. Мы обязаны найти выход", - сказал Зеленский.

После Зеленского на этот же вопрос журналиста ответил президент РФ Путин: "По поводу границы. У нас действительно позиция не совпадает. Мы за то, чтобы выполнялись минские соглашения. Возьмите и почитайте, что там написано. А именно, что Украина начинает устанавливать контроль на следующий день после выборов. И окончательно - после выполнения. Зачем вскрывать минские соглашения? Там все увязано. Начнем переписывать одно - потеряем все".

Сегодня в Париже прошла встреча нормандской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следила за всеми событиями, которые происходили в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.