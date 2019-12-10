Участники акции "Стража на Банковой" под Офисом президента прослушали пресс-конференцию по итогам встречи в Париже лидеров Нормандской четверки и пришли к выводу, что Владимир Зеленский не допустил зрады интересов Украины (как они их понимают). Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

После пресс-конференции участники майдана на Банковой обматерили Путина своей любимой кричалкой и признали, что Зеленский не пересек красных линий.

Оргкомитет акции "Стража на Банковой" принял постановление.

"Мы будем и дальше следить внимательно за этим. Сразу объявляем акцию под стенами Рады в день принятия законопроекта о статусе ОРДЛО. Наша война продолжается", - сказано в заявлении участников майдана.

Насколько можно судить, палаточный городок и акцию в целом на Банковой будут сворачивать.

Напомним, акция у стен ОП началась вчера вечером.

А днем 8 декабря на площади Независимости протестовали против капитуляции под чутким руководством Петра Порошенко.