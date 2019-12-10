Лидеры Нормандской четверки считают необходимым имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в варианте, согласованном Трехсторонней контактной группой. Об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.

"Они (стороны - Ред.) считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках N4 и Трехсторонней контактной группы", - сказано в документе.

Так, по итогам саммита, уже решено до конца года провести обмен по принципу "всех на всех". Также на встрече согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно состояться до конца года.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча Нормандской четверки. Ее лидеры ставили цель договориться о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве в связи с саммитом.

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