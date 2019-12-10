Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после саммита нормандской четверки назвал себя русскоязычным президентом.

Один из журналистов спросил у Путина, почему он так против, чтобы Украина контролировал свою границу на время проведения выборов? Вместо него сначала ответил Зеленский. Он начал свою речь с фразы: "Отвечу вам как русскоязычный президент. У нас люди с хорошим образованием, могут говорить на разных языках".

Путин же на это ответил на вопрос журналиста так: "Естесственно, мы хотим, чтобы русскоязычное население пользовалось правами. Русскоязычными себя считают 38% граждан Украины. Со следующего года они уже не будут учиться на русском".

Сегодня в Париже прошла встреча нормандской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следила за всеми событиями, которые происходили в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.