Президент России Владимир Путин на брифинге заявил, что заметил улучшение отношений с Украиной.

"Есть ли потепление? Я думаю, что, конечно, да. Мы добились обмена пленными, добились разведения войск. Это состоялось. Сегодня мы достигли прогресса. Это дает основания полагать, что в правильном направлении движении", - заявил президент РФ.

Сегодня в Париже прошла встреча нормадской четверки. Ее целью было достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.