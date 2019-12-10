На официальном сайте президента Украины появился текст итогового коммюнике по результатам саммита в Париже 9 декабря. "Страна" публикует русский перевод документа.

Президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германии, президент Российской Федерации и президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 года) продолжают оставаться основой работы нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной реализации.

Они подчеркивают свое общее стремление к устойчивой и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из нескольких важных шагов.

Исходя из этого, они принимают решение о следующем:

1. Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта

Стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня, подкрепленного осуществлением всех необходимых мер по прекращению огня, до конца 2019 года.

Они будут поддерживать разработку и осуществление обновленного плана разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы о деятельности по разминированию от 3 марта 2016 года.

Они будут поддерживать соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным областям разведения с целью разведения сил и техники к концу марта 2020 года.

Они призывают Трехстороннюю контактную группу содействовать освобождению и обмену задержанных, связанных с конфликтом, к концу года на основе принципа «всех на всех», начиная с «всех идентифицированных на всех идентифицированных», с пониманием того, что международные организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), предоставляется полный и безоговорочный доступ ко всем задержанным лицам.

Они будут поддерживать соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы в течение 30 дней о новых пунктах пересечения вдоль линии соприкосновения, основанное главным образом на гуманитарных критериях.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ) должна иметь возможность использовать все возможности мандата 21 марта 2014 года и иметь безопасный и надежный доступ по всей Украине, чтобы полностью выполнить свой мандат.

2. Меры по реализации политических положений Минских соглашений

Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате (N4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплекс мер по реализации Минских соглашений от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым включить «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках N4 и Трехсторонней контактной группы.

3. Продолжение

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев по вопросам политики и безопасности, в частности, по организации местных выборов

Сегодня в Париже прошла встреча нормадской четверки. Ее целью было достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.