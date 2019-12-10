Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи нормандской четверки в Париже рассказал об итогах и основных договоренностях между лидерами Украины, России, Германии и Франции.

Зеленский заявил, что это была эффективная встреча, а также сказал, что он "представлял Украину не один, вместе с ним были украинцы и правда".

"Встреча была долгой, но предметной и важной. Украинская сторона настаивала на том, что комплексное решение вопросов невозможно без обеспечения безопасности. Только потом можно обеспечить политические вопросы... Прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019 года" - заявил президент Украины.

Также он сказал, что пленных решили освободить по принципу "всех на всех" до 31 декабря 2019.

"Сегодня я настаивал на необходимости полного контроля Украиной над территориями. Эти вопросы мы будем обсуждать через четыре месяца на саммите в нормандском формате...Есть много вопросов, которые сегодня нам не удалось решить. Последний раз встреча в нормандском формате была три года назад. И то, что нам удалось разблокировать диалог - это уже плюс" - сказал Зеленский.

Кроме того, лидер государства отметил, что украинский народ никогда не согласиться с федерализацией и добавил, что никто не может оказывать влияние на вектор движения. Особо он подчеркнул невозможность компромисса из-за уступки территорий, потому что Донбасс и Крым - это Украина.

"Страна" следила за всеми событиями, которые происходили в Париже и Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что Коболев заявил, что на нормандском саммите никаких договоренностей по газу достигнуто не было.

Также мы рассказывали, что в России заявили, что Украина специально подстроила голосование в ООН по Крыму во время нормандской встречи.