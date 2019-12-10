Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после саммита "Нормандской четверки" прокомментировал журналистам итоги встречи. Об этом в своем Facebook написала журналистка NewsOne Юлия Колтчак.

По словам Колтчак, основные тезисы, которые озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, такие:

По границе не договорились.

Встречей довольны.

Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить.

Договорились об отводе в трёх точках, где именно - будут ещё решать.

"Я думаю, что потихоньку все будет".

"Меркель - умничка, нам помогала, Макрон такой - ему просто было интересно. Путин постоянно врал, оперировал отчетами ОБСЕ".

Скриншот: Facebook/Юлия Колтчак

Отметим, что в Париже прохошла встреча нормандской четверки. Цель саммита четверых лидеров - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.