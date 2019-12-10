Разведение будет в трех точках, хотя Россия настаивала на полном отводе войск - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после саммита "Нормандской четверки" прокомментировал журналистам итоги встречи. Об этом в своем Facebook написала журналистка NewsOne Юлия Колтчак.
По словам Колтчак, основные тезисы, которые озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, такие:
- По границе не договорились.
- Встречей довольны.
- Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить.
- Договорились об отводе в трёх точках, где именно - будут ещё решать.
- "Я думаю, что потихоньку все будет".
- "Меркель - умничка, нам помогала, Макрон такой - ему просто было интересно. Путин постоянно врал, оперировал отчетами ОБСЕ".
Скриншот: Facebook/Юлия Колтчак
Отметим, что в Париже прохошла встреча нормандской четверки. Цель саммита четверых лидеров - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.
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