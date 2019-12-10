Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Париже на встрече Нормандской четверки не были достигнуты договоренности касательно транзита газа. Об этом он сказал на передаче "Свобода слова" в эфире канала ICTV.

"Пока никаких договоренностей достигнуто не было", - сообщил чиновник.

Также он признался, что для него не было неожиданностью то, что тема газа будет обсуждаться в Париже.

"Должен сказать, что вопрос газа российской стороной поднимался всегда на самых разных уровнях. И трудно запретить господину Путину или представителям в Контактной группе, или тому или иному министру поднимать этот вопрос с разных сторон. Поэтому, в этом нет большого секрета, для меня это не является чем-то неожиданным", - сказал Коболев.

Видео: YouTube/ Телеканал ICTV

На ток-шоу он еще раскрыл стандартную украинскую позицию в газовых переговорах.

"Она нацелена на максимальное сохранение именно интересов Украины как государства, как транзитного государства и как владельца крупного актива. Это, в первую очередь, наша ГТС, а также уже выигранный "Нафтогазом" кейс в Стокгольме и требования по текущим арбитражам в Стокгольме. Все эти позиции были учтены. И сегодня также они в очередной раз были озвучены российской стороне как наше видение ситуации", - рассказал Коболев.

Как писала "Страна", после окончания переговоров Путина и Зеленского СМИ сообщили о достижении договоренности по газу.

Однако директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что переговоры будут продолжаться и сторон договорились лишь "продолжать договариваться".