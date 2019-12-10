В Facebook некоторые пользователи постят и делают репосты фотографии с нормандского саммита, на котором президент Украины Владимир Зеленский стоит на ступеньках рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Зленский своим "фирменным" жестом поднимает два пальца вверх (знак Виктория - распространённый жест, означающий победу или мир, часто использовал Черчилль, а также другие политики). Но чуть ниже на ступеньках стоит президент России Владимир Путин и знак Зеленского кажется "рожками" для Путина.

Фотография - явный фотошоп, это видно по тому, как неумело обрезан и вставлен силуэт Путина, но при первом взгляде можно и перепутать.

На оригинальном кадре нет Путина, он вырезан с трансляции начала саммита.

Скриншот: YouTube/112

Фейковый кадр

Напомним, что сегодня в Париже проходит встреча "Нормадской четверки". Цель лидеров стран Германии, Франции, Украины и Росиии - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.