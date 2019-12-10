В России считают, что резолюция Генассамблеи ООН о выводе российских войск из аннексированного Крыма помешает переговорам так называемой "нормандской четверки". Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

По его мнению, украинское представительство намеренно связало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже "нормандским саммитом".

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - сказал Дмитрий Полянский.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма, которой призвала Россию вывести все войска и прекратить незаконную аннексию. Также в ООН требуют вернуть все детали, которыми были обеспечены украинские военные корабли.

Сегодня в Париже проходит встреча "Нормандской четверки". Цель саммита четверых лидеров - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

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