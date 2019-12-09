Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель положительно оценила результаты переговоров на "нормандском саммите" в Париже и сказала, что возвращение Крыма лидеры стран не обсуждали. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мендель, встреча прошла "очень успешно", а по ее итогам вскоре будет представлено официальное коммюнике. Также она предупредила, что о встрече в Париже будет много неправдивой информации. "Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации - неправда", - заявила она.

Она добавила, что президент Украины сумел изложить все свои позиции, которые он озвучивал ранее. "Я думаю, что украинская позиция была представлена очень сильно", - резюмировала пресс-секретарь президента.

Также она сообщали, что вопрос Крыма не обсуждался на переговорах лидеров стран нормандского формата.

"Пока не планируется (обсуждать Крым - Ред.)", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о теме полуострова.

Как писала "Страна", в разгар нормандской встречи Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала Россию покинуть Крым.

Напомним, мы внимательно следим за происходящим на саммите в Париже.