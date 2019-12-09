Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский предварительно договорились провести обмен пленными до 31 декабря. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Инсайдер UA.

Отметим, что канал в своей информации ссылается на личные источники в украинской делегации в Париже, информация пока не подтверждена официально.

Скриншот: Telegram/Инсайдер UA

Кроме того, данную информацию подтверждает и источник "Интерфакс-Украина". По информации информагентства, это будет обмен всех на всех.

Сегодня в столице Франции - Париже - проходит встреча лидеров стран так называемой "Нормадской четверки" - Франции, Германии, Украины и России. Цель встречи - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.