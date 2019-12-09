Президент России Владимир Путин на встрече "Нормандской четверки" хромает. Это заметно на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Политика страны".

На кадрах видно, что Путин тяжело наступает на левую ногу, но идет довольно быстрым шагом, без помощи или поддержки.

Отметим, что президент Российской Федерации хромал еще до начала саммита с лидерами Украины, Германии и Франции. На видео, которое опубликовал в своем Twitter специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов видно, что когда Путин перед встречей в Париже выходит из лимузина, он хромает.

«Аурус» у Елисейского дворца: Владимир Путин приехал на саммит в нормандском формате pic.twitter.com/YQMqh55BYY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

Видео: Twitter/Дмитрий Смирнов

Сегодня в Париже проходит встреча так называемой "Нормандской четверки". Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.