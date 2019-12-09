Украинская и российская стороны в рамках встречи в нормандском формате в Париже договорились по поводу транзита газа через территорию Украины. Об этом передает издание "Коммерсант".

СМИ стало известно лишь о принципиальном достижении самой договоренности. Ее детали пока не разглашаются журналистам. Возможно, они будут сообщены на общей пресс-конференции Нормандской четверки. Пока же лидеры стран ужинают вместе.

Коротко договоренность прокомментировал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он назвал прошедшие переговоры по газу "конструктивными" и добавил, что стороны договорились продолжать обсуждение.

Ранее "Страна" приводила другой инсайд из Парижа о том, что участникам саммита не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения.

Напомним, целью встречи лидеров Украины, России, Франции и ФРГ в Париже было достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.