Президент России Владимир Путин приехал в Елисейский дворец в Париже на нормандскую встречу на российском лимузине Aurus, который, вероятно, был привезен прямиком из Москвы.

Как видно на фото, автомобиль российского президента выглядит стильно, но все же напоминает британский Rolls-Royce и Bentley.

В целом лимузин представляет собой российский аналог элитный британских автомобилей. Он создан в рамках проекта "Кортеж", который действует по поручению президента с 2012 года.

Президентский автомобиль и линейка машин представительского класса разработаны специально для чиновников. В линейке присутствуют разные кузовы: седан, минивэн и внедорожник. При этом все машины, кроме президентской, продаются и обычным покупателям.

На создание автомобиля Аурус и всей линейки проекта "Кортеж" в целом из российского бюджета ушло более 12 млрд рублей.

Основная концепция "Кортежа" заключается в том, чтобы использовать идеи ведущих западных компаний, но реализовывать их силами российских специалистов. При этом к созданию автомобилей для первых лиц государства были подключены еще 130 компаний и учреждений, 50 из которых - зарубежные.

Как мы рассказывали, Путин приезжал на этом автомобиле на свою четвертую инаугурацию в Москве.

Напомним также, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский на встречу в Париже приехал скромно - на Renault Espace с местными номерами EF 645 S.