Участникам саммита Нормандской четверки в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

По информации издания, причиной отсутствия договоренности якобы стала позиция Киева. Представители украинской стороны заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.

Но никаких других подтверждений этой информации пока нет.

Между тем помощники лидеров стран Нормандской четверки накануне парижской встречи согласовали разведение сил по всей линии соприкосновения.

Пока силы удалось развести лишь на трех участках, называемых пилотными: в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Напомним, Нормандская четверка ставила цель достичь договоренности о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве в связи с саммитов.

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