СМИ выяснили, что одним из участников хакерской группировки Evil Corp, которую правоохранители Великобритании и США называют "самыми вредными", оказался Андрей Ковальский. Он - сын бывшего мэра Химок (Московская область) Владимира Стрельченко. Это выяснила "Медуза".

В списке участников который опубликовал Минфин США, упоминается Андрей Плотницкий из Москвы 1989 года рождения, также известный как Ковальский и Strel. О человеке с такими фамилиями и псевдонимами рассказывается в материале телеграм-канала Super.ru, посвященном детям мэра Химок. Он же показан в сюжете американского телеканала CBS, посвященном Evil Corp. Хакера можно увидеть в ролике на отметке 01:17.

Видео: YouTube/CBS Evening News

Власти США называют главой группировки Evil Corp Максима Якубца; он предпочитает ездить на дорогих спорткарах с номерными знаками, в которых читается слово "вор". В материале Super.ru также рассказывается о дорогих машинах Ковальского с номерами "вор".

Сейчас Ковальский удалил все фотографии со своей актуальной страницы во "ВКонтакте", но в распоряжении "Медузы" имеется снимок, на котором он изображен в авторемонтной мастерской на фоне машины Lamborghini Huracan Максима Якубца.

Андрей Ковальский. Фото: Медуза

Ранее "Страна" сообщала, что в Telegram нашли уязвимость, позволяющую мошенникам получать доступ к личной переписке.

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