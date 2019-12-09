В Париже на саммите "Нормандской четверки" только что закончился разговор президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают журналисты с места событий в Париже.

После того как президенты закончили разговор, начался официальный ужин лидеров "Нормандской четверки". После него представители Франции, Германии, России и Украины снова должны сесть за стол переговоров вчетвером.

Сегодня в Париже проходит встреча "Нормадской четверки". Цель – достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнение Минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.