В Николаеве на остановке общественного транспорта нашли брошенного новорожденного ребенка. Об этом сообщило управление здравоохранения городского совета Николаева.

"Сегодня ночью неизвестная женщина в приемное отделение городской больницы №5 принесла новорожденную девочку, которая, по её словам, была найдена ею на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в родильном отделении городской больницы, осмотрена врачами, выполнены все необходимые мероприятия.

По результатам осмотра, возраст новорожденного составляет одни сутки. "Девочка здорова, ее жизни сейчас ничего не угрожает", - рассказали в управлении здравоохранения.

При этом в управлении отметили, что во всех родильных домах города, городской детской больницы №2 и городской больницы №5 работают "Окошки жизни" для анонимного приема детей, родители которых не планируют оставить их в семье.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Минсоцполитики сначала предложили выплачивать соцпомощь не всем семьям с новорожденными, а потом отменили предложение.

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