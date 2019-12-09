Переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже завершились, они длились почти полтора часа.

Протокол отводил на встречу порядка 45 минут. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, разговор не был строго ограничен временными рамками.

Как передала пресс-служба Елисейского дворца, Путин и Зеленский беседовали 5-10 минут в формате "один на один". Остальное время с лидерами стран были министры и помощники.

После завершения разговора президентов с глазу на глаз Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским.

"Хорошо, доволен", - коротко сказал он.

Как писала "Страна", встреча лидеров "нормандской четверки" завершилась около 20:35 по Киеву, она продолжалась более двух часов.

Напомним, цель переговоров Нормандской четверки - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в связи с саммитом Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.