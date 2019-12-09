Президент Украины Владимир Зеленский принес с собой на переговоры в "нормандском формате" рукописный текст на русском языке. Фотографию опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На фотографии видно, что в папке с документами, которую Зеленский принес с собой, есть лист бумаги с рукописным текстом на русском языке. Отдельные слова на этом листе разобрать не получается из-за качества фото. Видно только, что первое слово в речи - "ваш" или "вам".

Фото: Telegram-канал "Пул №3"

Сегодня в Париже проходит встреча "Нормандской четверки". Цель сегодняшних переговоров - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.