Президент Украины Владимир Зеленский и президент Росиии Владимир Путин встречаются не наедине после встречи "Нормандской четверки". Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

В их переговорах принимают участие министры энергетики двух стран, глава "Газпрома" Алексей Миллер и представитель НАКа Юрий Витренко. То есть, президенты Путин и Зеленкий сейчас разговаривают о газе.

Сегодня в столице Франции Париже проходит встреча нормандской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.