Президенты России и Украины Владимир Путин в Владимир Зеленский на проходящей сейчас двусторонней встрече обсуждают совместную декларацию. Об этом представителям прессы сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Журналисты поинтересовались у пресс-службы, действительно ли на встрече лидеров Украины и России обсуждается некий совместный документ. Последовал утвердительный ответ.

"Да, дискуссии идут по совместной декларации", - сказали во дворце.

Как сообщала "Страна", переговоры лидеров Нормандской четвёрки были прерваны для двусторонней встречи президентов Украины и России. Они возобновятся после разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Цель сегодняшних переговоров Нормандской четверки - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в связи с саммитом в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.