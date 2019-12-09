Во время того, как президент Украины Владимир Зеленский с президентом России Владимиром Путиным после встречи в "Нормандском формате" встречаются с глазу на глаз, в Киеве на Банковой под окнами Офиса президента находится около 350 человек. Об этом говорится в Telegram-канале "Политика страны".

На фасад Офиса президента проектор транслирует различные слоганы "Нет отведению войск Украины", "Нет амнистии". Пока что в зоне "Нацкорпуса" на сцене выступает музыкальный коллектив. Позади них установлен большой экран.

В зоне "Свободы" возле палатки звучит музыка с колонок "Мы не продадим Украину", здесь установлена плазма - собрались зрители в ожидании брифинга Норманской четверки.

Фото: Страна

Ранее "Страна" сообщала, что на анти-Зе Майдане развернули угрожающие плакаты в адрес президента Украины.

Также мы рассказывали, что на Банковой осталось несколько сотен протестующих, которые собираются ночевать.