Переговоры лидеров Нормандской четвёрки продолжатся после двусторонней встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Переговоры лидеров стран Нормандской четверки прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - сказано в Facebook ОП.

Скриншот: Facebook/ president.gov.ua

Напомним, незадолго до этого Елисейский дворец сообщил об окончании переговоров. Кроме того, стало известно об общем брифинге Макрона, Меркель, Путина и Зеленского в 21:15 по Киеву.

Сегодня в Париже проходит встреча Нормадской четверки. Цель лидеров четырех стран - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.