Депутат российской Госдумы из аннексированного Крыма Андрей Козенко посетил открытие бюста умершему российскому певцу и политику Иосифу Кобзону в Донецке. Об этом Козенко сообщил в Facebook.

Козенко зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что "шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства".

Как сообщается, новый памятник открыли возле бюста убитому главе т.н."ДНР" Александру Захарченко. В мероприятии участвовал нынешний руководитель "ДНР" Денис Пушилин.

Фото: facebook.com/andreykozenko

В Донецке уже есть памятник Кобзону возле ДМ "Юность", который установили еще в 2003 году.

Напомним, что совет ЕС исключил умершего Кобзона из санкционного списка.

Также мы писали о том, как Кобзон комментировал указ "марионетки Порошенко", который лишил его наград в Украине.