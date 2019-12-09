Встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря 2019 в Париже завершилась около 20:35 по Киеву, она продолжалась более двух часов. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Кроме того, известно, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин начинают двустороннюю встречу.

Пресс-конференция лидеров "нормандской четвёрки" запланирована через полчаса - в 21:15 по Киеву

Напомним, что сегодня в Париже проходит встреча так называемой "Нормандской четверки". Цель саммита - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.