Встреча в "нормандском формате" в Елисейском дворце началась с протокольного конфуза. Об этом пишет Комсомольская правда.

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита хотел сесть в кресло российского коллеги Владимира Путина. Увидев, что кресло зарезервировано, он направился на свое место.

После этого он, также в нарушение протокола, захотел пообщаться с журналистами. Путин пресек это, показав Зеленскому пальцами идущего человечка - "сейчас все выйдут, тогда приступим к переговорам".

У Зеленского сообщили, что после встречи тет-а-тет с Путиным, возобновится встреча "четверки". Это, видимо, и будет тот самый ужин, который ранее анонсировали в Елисейском дворце.

Сегодня в Париже проходит встреча нормадской четверки. Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.