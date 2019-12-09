Жителя города Перещепино Днепропетровской области осудили на пять лет лишения свободы за жестокое обращение с курицей и ее убийство. Об этом сообщает Depo.Днипро со ссылкой на приговор Новомосковского горрайонного суда.

Мужчина издевался над несчастной птицей в городе Перещепино в присутствии ребенка. Изувер схватил курицу и начал бить ее стеклянной бутылкой. После этого он бросил жертву на землю и ударил ногой. А затем продолжал бить, держа рукой за крыло, из-за чего птица начала громко кричать от боли. В итоге мужчина три раза ударил птицей об землю, от чего та умерла.

Видео жестокого убийства птицы было опубликовано в социальной сети Instagram.

Живодера осудили по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Ему дали пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

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