Больше трети украинцев - примерно 35% хотят уехать на заработки за границу, однако 63% опрошенных украинцев об этом не думали. Об этом говорят данные опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного в сентябре этого года.



По данным опроса, для 50% желающих уехать за границу мотивом является обеспечение материальных потребностей семьи, для 27% важна самореализация, а 17% опрошенных не верят в будущее Украины.



Больше всего желающих поехать работать за границей в западных городах Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно (более 40%), меньше всего - в Херсоне (28%) и Полтаве (31%).



Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института. Данные были собраны в 24 городах Украины с 6 сентября по 10 октября 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка состояла из 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей. Статистическая погрешность для каждого города не превышает 3,5%.



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