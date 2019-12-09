Сегодня в соцсетях украинские пользователи активно обсуждают министра юстиции Украины Дениса Малюську, который отчитался о продуктивных 100 днях своей работы, сопроводив отчет о достижениях фотографией, на которой сидит в позе для медитации на рабочем столе.

К самой позе у пользователей соцсетей вопросов не возникает - это самая полезная и распространенная асана для медитации в йоге. Она называется Сукхасана и считается, что скрещенные ноги помогают настроиться на практику и успокоить ум. Все обсуждение сводится к вопросам о том, почему министр сидит на рабочем столе в министерстве, а не на специальном коврике. И почему в обуви.

"Страна" собрала реакцию Сети на творческий подход Малюськи и его креативный отчет о проделанной работе.

Каламбуры с числом 100

В своем посте на странице в Facebook Малюська сделал упор на каламбуры с использованием числа 100, которое символизирует количество дней работы правительства: "про100й язык, "100с документов" и т.д.

"100днейПравительства

У100ли и не знаете, как провести время?

Читайте на про100м языке об основных успехах Минюста, 100йко завоеванные нами за 100 дней! Их тут целые 100сы. Итак: ..."

Реакция соцсетей

Спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева в своем Telegram-канале переспросила у общественности о причинах такого поведения министра. "Ээээм... а с министром-то с нашим что? Или это так принято там?", - отреагировала она на пост Малюськи.

Бывший народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сопроводил фото министра своей авторской подписью.

"Фуххх. Почти все пересчитал. Хоть уверен, что что-то забыл", - прокомментировал Мосийчук позу "по-турецки" на столе от Малюськи. Он также дописал вопрос: "Может, они там все в правительстве дебилы?" (намекая на каминг-аут министра экономики Милованова, который в шутку заявил, что он "дебил").

Народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский отметил, что стол - это еще не самый худший вариант, куда мог залезть Малюська.

"Да, министр юстиции залез на стол, было дело. Но не на дерево же, уже хорошо", - иронизирует политик.

Юрист Андрей Портнов уверен, что продемонстрировать свои успехи можно было бы и без обуви:

"Министр юстиции демонстрирует в рабочем кабинете интеллектуальное превосходство. После Премьера, министра экономики и Генерального прокурора претензий, конечно, нет. Один вопрос - а это надо было делать именно в грязных ботинках? В носках взгромоздиться никак нельзя было? Не прошел бы номер?", - отреагировал он на пост Малюськи.

Одесский журналист Юрий Ткачев задумку министра также не понял.

"Министр юстиции Украины такой министр", - подписал он снимок сидящего на рабочем столе Малюськи, устроив своеобразный опрос. Большинство подписчиков (39 человек) подтвердило, что восприняли министерский посыл комично.

Как сообщала "Страна", ранее в соцсетях обсуждали диктаторские инициативы гуманитарного министра Владимира Бородянского, который предложил приравнивать дезинформацию к госизмене, а авторов фейков сажать в тюрьму.

Также мы писали о реакции соцсетей на вопрос министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова о том, что делать с ФОПами.