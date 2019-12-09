"Нормандский саммит" будет длиться еще несколько часов. Главы четырех государств подробно обсуждают каждый пункт коммюнике. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "112 Украина".

"...проходятся по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт, и доходят к какому-то финальному проекту, который будет подписан, этого коммюнике. Пока так, дальше - я думаю, что еще несколько часов это будет продолжаться", - отметил Тимошенко.

Настроение у лидеров четырех государств рабочее, говорит Тимошенко.

"Все в рабочем настроении, за столом обсуждают все вопросы", - подчеркнул представитель ОП.

Сегодня в Париже проходит встреча "Нормадской четверки". Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.