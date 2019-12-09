Известный экстрасенс Анатолий Кашпировский, который 30 лет назад по телевизору лечил жителей СССР от всех болезней, посетил киевский Институт сердца и избавил его директора Бориса Тодорова от недомогания. Об этом сам Тодуров рассказал в видео, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

В ролике кардиохирург рассказал, как вышел после очередной операции с болью в спине, а Кашпировский его исцелил.

"Вышел из операционной со страшной болью в спине. И в течение пяти минут путем небольшой манипуляции над моей спиной я полностью получил облегчение", - сказал Тодуров.

Видео: Facebook/ btodurov

Затем он признался, что никогда не верил в силу Кашпировского и как все хирурги был скептиком, но теперь поменял свое мнение. По его словам, он распрямился и может двигаться, хотя зашел в кабинет, где его поджидал Кашпировский, в полусогнутом состоянии.

В свою очередь экстрасенс сказал, что в августе ему исполнилось 80 лет. А глава Института сердца восхитился тем, что Кашпировский молод "морально и физически", так как процедура исцеления потребовала от него немалых сил.

В конце записи Кашпировский похвалил клинику Тодурова и сообщил, что попал в Институт сердца по рекомендации общего с Тодуровым друга Дмитрия Гордона.

Ранее "Страна" писала, что общий друг Тодурова и Кашпировского Гордон нахваливал золотые пирамидки. Однако в их целебных свойствах усомнилась Ульяна Супрун.

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