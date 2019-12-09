Участник АТО Владислав Грищенко (позывной Буча), подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Грищенко сказал в своей речи в Печерском райсуде Киева, пишет УП.

"Ко мне пришло эта лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко 4 фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал (разведчик Максим Шаповал – Ред.), журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена (АТОшница с позывным Пума - Ред.) выходит (из-под ареста - Ред.)", - сказал Грищенко.

Такое заявление ветеран сделал во время заседания суда, который продлил сроки расследования по делу о покушении на убийство в Ивано-Франковкой области до 16 февраля 2020 года.

Грищенко попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он разговаривал со следователем. АТОшник также утверждает, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

Адвокат Грищенко Виталий Ковальчук сообщил, что планирует подавать в Государственное бюро расследований заявление о преступлении. Жена Грищенко Инна, тоже подозреваемая в Ивано-Франковском деле, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.

АТОшника Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. В конце ноября суды продлили арест Инне и Владиславу Грищенко.

Ранее "Страна" писала о том, объявят ли атошницу и ее мужа подозреваемыми в убийстве Шеремета, зависит от одной экспертизы.

Также мы выяснили детали ареста супружеской пары АТОшников.