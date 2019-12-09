Ценность демократии для украинцев выросла: 47% опрошенных граждан Украины назвали зажиточную экономику страны важнее демократической системы управления. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

С утверждением, что зажиточность важнее демократии, согласны 47% опрошенных граждан. Наоборот считают 38% респондентов. Среди областных центров, Киева, Северодонецка и Мариуполя демократия больше всего важна для тернопольчан (58%) и львовян (57%), а меньше всего такие ценности беспокоят жителей Мариуполя и Одессы (по 22%), а также Николаева (24%).

В Хмельницком и Житомире больше всего тех, кто не определился, что важнее - по 24%. В Киеве почти половина опрошенных жителей (47%) ответили, что демократия для них важнее.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился с 6 сентября по 10 октября 2019 года в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе - от 18 лет и старше. Погрешность составляет не выше 3,5%.

Как сообщала "Страна", украинцы тратят на питание половину доходов. Это вчетверо больше, чем в ЕС.

Напомним, в октябре самые высокие зарплаты получали в Киеве, а самые низкие - в Черновцах.