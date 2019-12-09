В Париже, пока проходит общая встреча представителей "нормандской" четверки", советники лидеров стран удалились, чтобы поправить некоторые пункты итогового коммюнике саммита. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в украинской делегации.

По информации источника, к этому моменту советники пока обсудили несколько пунктов.

Напомним, 9 декабря в Париже проходит встреча нормадской четверки. Цель ее участников - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в связи с саммитом в Париже и Киеве.

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