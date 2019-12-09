Верховная Рада планирует уменьшить в четыре раза объем земли, которую можно будет купить в одни руки. Об этом во время рабочего визита в Житомир в понедельник, 9 декабря, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

"Вопрос концентрации земли в одних руках в одном предприятии - между первым и вторым чтением эта цифра будет существенно уменьшена. Точно не могу сказать, о какой цифре идет речь, дискуссии идут - около 50 тыс. гектар в одни руки. Это более чем в 4 раза уменьшение от той позиции, которая была предложена ранее", - сказал Разумков.

Отметим, что ранее действительно фигурировало число о максимально допустимых 200 тысячах га в одни руки.

Напомним, что украинцы не поддерживают земельную реформу Зеленского.

Также мы писали о том, что закон о рынке земли не успеют принять до следующего года.