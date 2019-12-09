Правительство Саудовской Аравии отменило требование для ресторанов, работающих в королевстве, обеспечивать раздельные входы в эти заведения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины, сообщает BBC.

Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.

В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет либеральные реформы. Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении них запрет на вождение автомобиля.

Как сообщала "Страна", президент Ирана Хасан Рухани написал примирительное письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.Говоря об инициативе примирения с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооруженный конфликт в Йемене.

Напомним, что наследный принц Саудовской Аравии дал согласие на частичную продажу нефтяной компании Saudi Aramco.