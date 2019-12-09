В ресторанах Саудовской Аравии женщинам и мужчинам разрешили заходить в один вход
Правительство Саудовской Аравии отменило требование для ресторанов, работающих в королевстве, обеспечивать раздельные входы в эти заведения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее по закону в ресторанах в обязательном порядке должно было быть два входа: один для женщин и семей, а другой - для мужчин, пришедших без женщины, сообщает BBC.
Во многих ресторанах, кафе и других публичных местах ограничения начали негласно снимать еще до принятия нового закона.
В последнее время Саудовская Аравия активно внедряет либеральные реформы. Ранее были приняты поправки в некоторые законы, благодаря которым женщины получили возможность путешествовать за границу без согласия опекунов мужского пола, а в 2018 году был отменен действовавший в отношении них запрет на вождение автомобиля.
Как сообщала "Страна", президент Ирана Хасан Рухани написал примирительное письмо королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.Говоря об инициативе примирения с Саудовской Аравией, иранский лидер указал, что одной из главных проблем в отношениях двух стран является вооруженный конфликт в Йемене.
Напомним, что наследный принц Саудовской Аравии дал согласие на частичную продажу нефтяной компании Saudi Aramco.