Новая неделя на межбанке началась с манипуляций и разочарований. По итогам безналичных торгов 9 декабря доллар подешевел на 2 копейки, и остановился в рамках 23,70-23,71 грн/$.

Сразу на 5 копеек просела стоимость наличного доллара на продаже - до 23,75-23,85 грн/$ и на 10 копеек - на покупке (до 23,50-23,60 грн/$).

С самого утра цена американской валюты на межбанке проваливалась намного сильнее - аж до 23,65 грн/$, и двигалась в 10-копеечном коридоре. Рынок так реагировал на две новости:

• От МВФ: о том, что есть принципиальная договоренность о подписании с Украиной трехлетнего кредитного соглашения на $5,5 млрд. Именно договоренность - еще не соглашение. Новая программа будет утверждаться после выполнения нашей страной требований Международного валютного фонда. Валютный рынок положительно воспринял это известие - как предвестник нового укрепления гривны.

• От Минфина: о проведении безлимитного аукциона по размещению 4-летних гривневых гособлигаций. Ожидалась продажа крупной партии ОВГЗ - до 10 млрд грн, и поступление под нее большой партии доллара. Отталкиваясь от этого прогноза, американскую валюту продавали не только иностранцы-покупатели новых бумаг, но и экспортеры, которые предвкушали ее резкое падение. Вплоть до 23,50 грн/$.

Первая новость давила на рынок психологически, а вторая на практике - бизнес активно продавал доллар. А Нацбанк на этом неплохо зарабатывал: по подсчетам казначеев, его объем покупки доллара на межбанке сегодня мог достигать $100 млн (официальные данные регулятор публикует только по итогам недели) при общем объеме торгов в $200 млн. Сначала чиновники брали валюту по 23,69 грн/$, а затем и вовсе по 23,65 грн/$. Экспортеры боялись обвала курса до 23,5 грн/$, потому соглашались на текущие ценники НБУ.

Однако в итоге для них все закончилось не очень хорошо - новостью от Минфина, который передумал проводить безлимитный аукцион по размещению четырехлетних ОВГЗ. Очень просто - передумал и все. Даже не стал никому ничего объяснять - просто поставил всех перед фактом.

"На смену пятничному сообщению о безлимитном размещении появилось другое - о размещении 4-летних гособлигаций на 3 млрд грн. Смена в объявлении удивила и даже изумила многих участников торгов, особенно иностранных, которые, как известно, конвертируют под такие покупки заведенный в страну доллар. Кто-то уже успел перевернуться в гривну, а вот получит ли он теперь ОВГЗ - неизвестно. После нового сообщения от Минфина валютное предложение на межбанке начало сокращаться, и курс доллара стал подниматься ближе к 23,75 грн/$, лишь к вечеру произошла коррекция", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Как кинули рынок

Это самое спокойное объяснение ситуации с аукционом. Большинство финансистов реагировали намного эмоциональнее, открыто называя поведение Минфина с Нацбанком банальным "разводом и кидком".

"Для мирового рынка - это просто недопустимая ситуация. Но только не для нас. Это "нормальная история для папуасов", за которых держат украинцев", - отметил в сердцах казначей одного из крупных банков.

Утренние валютные покупки НБУ тут же объяснили сговором с Минфином. А Нацбанку припомнили обман четырехлетней давности, когда тогда председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла о закрытии на межбанке покупку доллара на 3 дня (после чего срок сократили до 1 дня), и регулятор был единственным его покупателем. Экспортеры не могли не конвертировать выручку, поскольку действовало право об обязательной продаже 75% валютных поступлений. 25 февраля 2015 года Национальный банк поставил единый курс покупки доллара на межбанковском рынке на уровне 21,7 грн./$, а когда бизнес пожаловался на него премьер-министру, совершил обратную сделку. Задним число при уже закрытых торгах на межбанке доплатил почти 7 гривен за каждый доллар - пересчитал все сделки по 28,04 грн./$.

"Такого не знали мировые финансы - это позор, который должен войти в учебники и показать, как делать не нужно. То, что Минфин сделал сегодня - это вторая глава в книге позора украинского финансового рынка", - заверил заместитель председателя одного из банков на правах анонимности.

Почему Минфин передумал

Банкиры выделили сразу несколько возможных причин поведения Минфина:

Возможно, у министерства появилась информация о небольшом спросе на ОВГЗ, и он поставил лимит, чтобы результаты безлимитного размещения не оказались совсем скромными или вообще позорными. Может быть чиновники задумали крупную экономию на процентной ставке. В этот четверг, 12 декабря, монетарный комитет Нацбанка может очень сильно опустить свою учетную ставку - сразу на 1,5-2% годовых. Вслед за этим должна сильно упасть цена размещения гособлигаций, и именно по ней стоит размещать крупный объем бумаг. Вероятно, в Минфине решили, что благодаря заявлению МВФ о новой кредитной программе успеют получить до конца декабря 2019 года транш макрофинансовой помощи от Евросоюза объемом €500 млн. И таким образом покрыть дефицит госбюджета в конце года, а не крупным размещением ОВГЗ.

Все это версии и допущения, официального объяснения Министерство финансов не давало. Решило замолчать эту историю. Тем более, что рост валютной котировки на межбанке можно объяснить не только реакцией рынка на долговую ситуацию, а еще и активными покупками Нацбанка, которые сегодня действительно были.

"Утренний настрой рынка на дальнейшее укрепление гривны на фоне информации о достигнутой договоренности с МВФ и подготовки к завтрашнему аукциону Минфина сбил Нацбанк, решительно выкупивший практически весь избыток предложения по курсу 23,65 грн/$, что подтянуло спрос и вернуло котировки к индикатору 23,7 грн/$", - все логично объяснил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Что теперь будет с курсом

Дальнейшая ситуация на межбанке и курс гривны будут зависеть от действий экспортеров и от реального спроса на гособлигации.

"Думаю, завтра, 10 декабря, межбанковские торги будут начинаться в рамках 23,67-23,73 грн/$. Дальнейшее курсовое движение пока сложно предсказать. На нем скажется и подготовка к аукциону по ОВГЗ и ожидания по изменению учетной ставки Нацбанка. По рынку действительно ходит информация о значительном ее уменьшении", - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.