В День святого Николая 19 декабря во всех районах Киева торжественно зажгут новогодние елки и начнутся новогодне-рождественские развлечения. Программу основных активных и культурных мероприятий опубликовал сайт КГГА.

На Софийской площади, где будет красоваться главная елка страны, откроется сказочный городок "Четыре королевства". А на Контрактовой площади - этнический городок. Каждые выходные там запланированы праздничные концерты с участием популярных исполнителей: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe и многих других.

В парке Тараса Шевченко можно будет бесплатно побывать сразу на двух локациях: романтическом катке и и квест-фестивале "Йоль: страна легенд". Возле Арки дружбы народов откроется молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха.

Поклонников современного искусства ждет масштабная экспозиция "Всеукраинская рождественская выставка". На ней представят картины, графические работы, скульптурные композиции, произведения декоративно-прикладного искусства более 400 украинских художников из всех уголков страны.

Программа новогодних и рождественских мероприятий

1. Романтические новогодние праздники на катке

6 декабря 2019 - 13 января 2020 г.

Парк имени Тараса Шевченко.

2. Фестиваль гигантских китайских фонарей

13 декабря 2019 - 2 февраля 2020 г.

Культурно-художественный комплекс "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке (ул. Лаврская, 33).

3. Культурно-художественный проект "Новый год - 2020"

14 декабря 2019 - 12 января 2020 г.

Софийская площадь, Владимирский проезд (от Михайловской площади до пересечения с ул. Аллы Тарасовой), проезжая часть Владимирского проезда напротив дома № 5.

14 декабря 2019 - 19 января 2020 г.

Контрактовая площадь, улица Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской).

3.1. Зажжение главной новогодней елки. Празднование Дня святого Николая. Праздничное шествие

19 декабря 2019 г., Софийская площадь.

3.2. Зажжение новогодней елки. Празднование Дня святого Николая

19 декабря 2019 г., Контрактовая площадь.

3.3. Праздничные концерты

21, 22, 28, 25, 29, 30 декабря 2019 г., Софийская площадь.

21, 22, 25, 28, 29, 30 декабря 2019 г., Контрактовая площадь.

3.4. Праздник встречи Нового года (новогодняя ночь)

31 декабря 2019 - 1 января 2020 г.

Софийская площадь, Контрактовая площадь.

3.5. Праздничные концерты

1, 4, 5 января 2020 г.

Софийская площадь, Контрактовая площадь.

3.6. Праздничное рождественское шествие звездочетов и рождественский концерт

7 января 2020 г.

Софийская площадь, Контрактовая площадь

3.7. Праздничные концерты

11 января 2020 г., Софийская площадь.

11, 12, 14, 18 января 2020 г., Контрактовая площадь.

3.8. Торжественное закрытие праздничной локации на Софийской площади и Владимирском проезде

12 января 2020 г., Софийская площадь.

3.9. Торжественное закрытие праздничной локации на Контрактовой площади

19 января 2020 г., Контрактовая площадь.

4. Квест-фестиваль "Йоль: страна легенд"

14 декабря 2019 - 20 января 2020 г.

Парк имени Тараса Шевченко.

5. Праздник святого Николая для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

18 - 26 декабря 2019 г.

6. Новогодне-рождественские праздничные мероприятия для детей, требующих особого социального внимания

18 - 27 декабря 2019 г.

Культурно-зрелищные и заведения досуга Киева.

7. Социокультурный мероприятие "Торжественное шествие волонтеров - помощников святого Николая"

19 декабря 2019, 16:00 - 19:00

Улица Крещатик, 36 (старт шествия) - площадь Независимости - улица Михайловская - Михайловская площадь - фуникулер - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь (финиш шествия).

8. Культурно-художественный проект "Всеукраинская рождественская выставка"

19 декабря 2019 - 12 января 2020 г.

Центральный дом художника (ул. Сечевых Стрельцов, 1-5).

9. Новогодний Borjomi Parade

21 декабря 2019 г. 12:00 - 14:00 - сбор участников. 14:00 - 16:00 - праздничное шествие.

Перекресток ул. Владимирской с бульваром Тараса Шевченко (старт парада) - улица Владимирская, 23 (финиш парада)

10. Молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха Snegfest

21, 22 декабря 2019 г., 10:00 - 22:00

Центральный парк культуры и отдыха, эстрада Крещатого парка (около Арки дружбы народов).

11. Новогодний марафон "Добрые дела для хороших людей" - благотворительные новогодние представления для детей разных социальных категорий

21, 22 декабря 2019 г., 10:00 - 16:00

12. Новогодние представления для детей разных социальных категорий "Ходит по земле святой Николай"

23 - 24 декабря 2019 г., 10:00 - 16:00

Колонный зал Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36).

13. Открытые соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2020"

10, 11 января 2020 г.

Легкоатлетический манеж Киевской городской школы высшего спортивного мастерства (проспект Павла Тычины, 18).

14. Праздник Крещения в Гидропарке

19 января 2020 г.

Парк культуры и отдыха "Гидропарк" (возле часовни в честь Крещения Господня).

15. Праздничные новогодние и рождественские мероприятия в районах и учреждениях культуры города

Декабрь 2019 - январь 2020 г.

В конце ноября "Страна" писала, что на Софийской площади начали устанавливать главную елку Украины.

Мы также рассказывали, что в испанском отеле "Кемински Байя" в курортном городке Марбелья нарядили самую дорогую новогоднюю елку стоимостью 14 млн долларов.