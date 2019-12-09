В Париже 9 декабря продолжаются четырехсторонние переговоры лидеров Франции, Германии России, Украины в рамках нормандского саммита, за которыми "Страна" следит онлайн.

Переговоры проходят с задержкой по таймингу в среднем на 2 часа. Основная причина - прибытие лидеров в елисейский дворец с некоторым опозданием и затянувшиеся двухсторонние переговоры Зеленского с Макроном и Меркель.

В Елисейский дворец президенты приехали на разных автомобилях: Зеленский - на "Рено", Меркель - на "Мерседесе", Путин - на лимузине "Аурус" российского производства. Всех лидеров лично встречал у входа президент Эммануэль Макрон.

Перед стартом переговоров в "нормандском формате" президенты и канцлер входили в комнату переговоров и рассаживались за стол по очередности, в которой были расставлены флаги. Рукопожатия Путина и Зеленского не было. Они вышли из одного помещения, где здоровались, видимо, раньше. При этом президент Украины чуть было не занял место своего российского коллеги за столом, его вовремя сориентировал Макрон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что приветствие за руку все же было, но на первом совместном видео его не показали. Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным ожидается до начала пресс-конференции лидеров по итогам нормандского формата.

Фото: kremlin.ru

Фото: president.gov.ua

Напомним, цель сегодняшней встречи нормадской четверки - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.