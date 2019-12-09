Киевский райсуд Одессы изменил меру пресечения бывшему директору сгоревшего детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну. Об этом сообщает "Думская".

Он содержался в СИЗО с сентября 2017 года. Суд отпустил его под круглосуточный домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Адвокаты отметили, что все следственные действия по делу уже проведены, а потому их подзащитный не может помешать сбору доказательств.

Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", по словам пожарного, в горевшем детском лагере "Виктория" в Одессе не было воды в пожарном водоеме, но была паника. Напомним, что строителей "Виктории" подозревают в хищении 1,7 миллионов. Деньги были зачислены на счета ряда компаний с признаками фиктивности.

По предварительным оценкам, если бы сигнализация была включена, трагедии, во время которой погибло три ребенка, можно было бы избежать.

Сообщается, что директор лагеря "Виктория" не нашел 1,5 тысячи гривен в месяц на обслуживание пожарной безопасности. Именно столько обходится в месяц техническое обслуживание детского лагеря.

Напомним, что в Одессе в ночь на 16 сентября 2017 загорелся один из корпусов детского лагеря "Виктория". На тот момент в здании находились более 40 детей. В результате пожара погибли трое. Другие попали в больницу.