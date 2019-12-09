Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook опубликовал пост с отчетом, что успело Министерство юстиции Украины сделать за 100 дней правительства.

Свой отчет от наполнил каламбурами с числом 100 и под постом прикрепил фотографию, на которой он сидит "по-турецки" на столе.

Министр отчитался о проделанной работе в непринужденном формате и решил прикрепит такое же "расслабленное фото". Начало поста пестрит каламбурами с числом сто "про100й язык, "100с документов" и т.д.

Скриншот: Facebook/Denis Malyuska

На фотографии в пустом кабинете он сидит по-терецки на столе и улыбается в камеру, подтверждая для читателей, что он доволен 100 днями в правительстве и результатом работы в Министетсве. В комментариях обратили на это внимание.

"Это лишнее на рабочем столе в обуви сидеть. Нужно уважать тех людей которые потом там будут сидеть и труд технички. Вы для людей работаете МИНИСТРОМ", "Вот если бы мама видела, как на столе сидишь, вот бы ругала, и не посмотрела, что министр" - пишут комментаторы.

Скриншот: Facebook/Denis Malyuska

Ранее "Страна" сообщала, что министр юстиции рассказал, как будут работать частные тюрьмы в Украине.

Также мы рассказывали, что жена министра юстиции Малюськи назначена заместителем министра цифровой трансформации.