Верховный суд Великобритании 9 декабря начал четырехдневные слушания по неисполнению Украиной обязательств по еврооблигациям (так называемому "долгу Януковича) на сумму 4,5 млрд долларов. Об этом сообщает сайт Министерства финансов РФ

Еврооблигации, номинированные в долларах США, были выпущены Украиной и приобретены по подписке Российской Федерацией в декабре 2013 года. Процентная ставка по ним составляет 5% годовых. Долг за них с процентами Украина должна была выплатить к 2015 году.

После трех платежей в счет начисленных процентов Украина к декабрю 2015 года не погасила основную сумму долга. Также не был сделан последний платеж в уплату процентов.

После многочисленных попыток со стороны России урегулировать разногласия мирным путем Минфин РФ начал судебный процесс против Украины. На сегодняшний день сумма требований РФ с учетом начисленных процентов составляет порядка 4,5 млрд. долл. США.

Если Верховный суд вынесет решение в пользу РФ, обжаловать его уже будет невозможно.

Как писала "Страна", Россия подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении решения в отношении облигаций Украины в 2016 году.

Тогда Украина в числе причин неплатежеспособности по еврооблигациям указывала военное вмешательство России.