Перед началом саммита "Нормандской четверки" президент России Владимир Путин показал президенту Укараины Владимиру Зеленскому, что нужно повернуться к прессе. Это видно на видео начала встречи, опубликованном на YouTube.

На кадрах видно, что лидеры "четверки" уже смотрели на фотографов, а Владимир Зеленский по-прежнему сидел к ним спиной, не повернувшись к прессе со своего места за столом. Президент Франции Эмманюэль Макрон показал рукой на журналистов, но Зеленский не понял этого жеста. Тогда Зеленскому о необходимости повернуться сказал Путин. Президент Украины ответил "А!" и повернулся к прессе.

Видео: YouTube/Pavlovsky News

Напомним, что сегодня в Париже проходит встреча так называемой "Нормандской четверки". Цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее Владимир Зеленский назвал четыре условия по Донбассу. Читайте в нашем материале, с чем президент Украины поехал на нормандскую встречу.