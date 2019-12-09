Сегодня, 9 декабря, в рамках Нормандского саммита и встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины рукопожатия Владимира Зеленского и Владимира Путина не показали. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

В онлайн-трансляции показали, как все четыре лидера вместе вышли из одного помещения, где, возможно, они и поздоровались. Однако прессу попросили удалиться из зала. Отметим, что формат не предполагает обязательного рукопожатия.

Изначально Владимир Зеленский немного замешкал у стула Владимира Путина, однако потом определился со своим местом за столом. За столом лидеры Украины и России сидят друг напротив друга.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Зеленский договорились побеседовать до пресс-конференции Нормандского саммита. Ориентировочно - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, график Нормандской встречи изменили из-за затянувшейся встречи Зеленского и Меркель.

Также "Страна" писала, что Зеленский приехал в Елисейский дворец на Рено, Меркель - на Мерседесе, Путин - на российском лимузине.