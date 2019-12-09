Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что личная встреча лидеров стран в Елисейском дворец еще впереди.

Напомним, сегодня в столице Франции проходит встреча "нормандской четверки". Ее цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, связанными с "нормандским саммитом", которые происходят в Париже и Киеве.

Ранее украинский президент озвучил четыре условия по ситуации в Донбассе. Читайте в нашем материале, с чем президент Зеленский отправился на встречу с лидерами России, Германии и Франции.