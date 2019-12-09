У Путина заявили, что он пожал руку Зеленскому
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что личная встреча лидеров стран в Елисейском дворец еще впереди.
Напомним, сегодня в столице Франции проходит встреча "нормандской четверки". Ее цель - достижение договоренностей о мире на Донбассе и выполнении минских соглашений. "Страна" следит за всеми событиями, связанными с "нормандским саммитом", которые происходят в Париже и Киеве.
Ранее украинский президент озвучил четыре условия по ситуации в Донбассе. Читайте в нашем материале, с чем президент Зеленский отправился на встречу с лидерами России, Германии и Франции.
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